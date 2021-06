TBT: A paciência da passagem de guarda de Rodolfo Vieira

Share it

Que tal ganhar um carro 0km lutando Jiu-Jitsu? Foi o que Rodolfo Vieira conquistou nos tatames do campeonato Rockstrike de Jiu-Jitsu, em 2012. Realizado em terras brasilienses, especificamente no Ginásio Nilson Nelson, o evento prometia um Fiat Uno zerinho ao campeão do absoluto faixa-preta.

No caminho até o veículo, Rodolfo encarou Gilmar de Oliveira, da Gracie Barra, que logo ao início do confronto tentou prende-lo na guarda. Paciente, Rodolfo escapou da armadilha e se manteve em movimento em busca de uma brecha no jogo do adversário, até que se firmou na posição norte-sul, pegou as costas e encaixou o estrangulamento da vitória em seu adversário.

Confira a luta no vídeo abaixo, registrada pelos parceiros da X-Combat. Oss!