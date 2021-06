Rafa Mendes: O garoto selvagem do ADCC 2009

Share it

Rafael Mendes finalizou Léo Vieira com um mata-leão, na semifinal da categoria até 66kg do ADCC 2009, realizado em Barcelona, na Espanha. “Foi uma luta que eu não gostaria que tivesse acontecido”, comentou Rafa, após a batalha, lembrando de sua antiga amizade com Leozinho. “Ele já me ensinou muita coisa, chegou a me treinar durante um período, tenho muito respeito pelo Léo. Acontece que somos profissionais e estamos aqui em busca do mesmo sonho”, explicou o craque de Rio Claro, cidade do interior de São Paulo, à época com 20 anos de idade, cabelos escorridos, e em pleno gás.

Rafa debutava em eventos do ADCC, enquanto Leozinho já estava com 33 anos e tinha no currículo duas medalhas de ouro naquela mesma categoria do evento árabe. Ao longo do combate de 2009, o prodígio atacou Leozinho de forma frenética, como um garoto selvagem, dono de um instinto feroz e incansável. Chamou para a guarda, arriscou armdrags, triângulos com os braços. Leozinho, sempre genial, deu um verdadeiro show de defesas e escapadas. Num certo momento, Rafa conseguiu pegar as costas de Vieira, mas este, com um movimento rápido, projetou o oponente ao chão, como se aplicasse um seoi.

No 13º minuto da luta, tal situação se repetiu, porém, agora com pegadas do tipo “cinto de segurança”, Rafa conseguiu grudar nas costas do adversário e evitou o contragolpe. No momento em que seria arremessado, acompanhou o corpo de Leozinho e ambos foram girando para o chão. Léo protegeu o pescoço com o queixo, mas Rafa abriu caminho via cross face (foto) e arrochou o mata-leão. O estreante seria campeão da categoria após vencer Rubens Cobrinha na final, numa peleja de mais de 40 minutos.