Share it

Orgulho da equipe Top Brother, a colecionadora de medalhas Karla Hipolito, mais conhecida como Karlona, este ano completa duas décadas na elite do esporte. Graduada à faixa-preta em 2001, ela já dividiu os tatames com meio mundo do esporte – dos leões da equipe Carlson Gracie até o amigo de fé Leonardo Ligeirinho.

Para a professora, a academia de Jiu-Jitsu é o melhor lugar para fazer amigos, mas os presentes da arte suave vão muito além. Confira e aprenda com a campeã. Oss!