Bruno Novaes lidera time campeão da NU Pernambuco, em Santa Catarina

No último fim de semana, dias 5 e 6 de junho, Nosso GMI Bruno Novaes e a Nova União Pernambuco marcaram a categoria Master do AJP Tour South Continental Pro. Nos tatames do evento, que foi sediado na cidade catarinense de Brusque, o time somou cinco medalhas, sendo três ouros e dois bronzes.

No Master 1 Preta, Bruno foi campeão na divisão até 94Kg. Para isso, o faixa-preta entrou com tudo nos confrontos e finalizou Nardel Zimmermann na final e mordeu o ouro na categoria.

“O torneio foi muito bom”, conta Bruno.”Chegamos preparados e sem qualquer tipo de lesão. Finalizei quatro das minhas cinco lutas e saio desse evento da mesma forma que entrei, preparado para encarar novos desafios.”

Na mesma categoria, Brenno Novaes, também GMI, faturou um dos bronzes da equipe. Após ser frustrado por Rodrigo Feijão, o atleta foi com tudo na repescagem e levou a melhor sobre Sandro Testa na decisão dos jurados para garantir o terceiro lugar no pódio.

Outros destaques da equipe vão para Fernando Nascimento, que foi campeão ao finalizar Marco Sacenti na final do Master 2 Roxa até 94kg, Victor Hugo Trigueiro, que acumulou três finalizações em seu caminho ao ouro do Master 2 Preta até 120Kg, e Andrey Ferreira, que lutou no Master 1 Azul até 69kg e somou seu bronze ao resultado final da Nova União Pernambuco.