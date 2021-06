Relembre os campeões mundiais que venceram peso e absoluto na faixa-preta

Share it

Torneio mais respeitado do nosso esporte, o Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF se tornou a ambição maior de qualquer competidor da arte suavr. Realizado pela primeira vez em 1996, no Rio de Janeiro, o evento define os melhores do mundo em suas respectivas categorias, além do título em peso aberto, valendo o desejado ouro absoluto.

Seguindo o artigo histórico de Fernando Margarida no qual relembramos o feito do fera em 2001, como primeiro campeão duplo do torneio, trazemos a seguir a lista de quais outros craques conseguiram tal feito no torneio mais disputado do Jiu-Jitsu internacional. Confira!

2001 – Fernando Margarida (absoluto e meio-pesado)

2002 – Marcio Cruz (absoluto e pesadíssimo)

2005 – Ronaldo Jacaré (absoluto e meio-pesado)

2006 – Alexandre Ribeiro (absoluto e pesado)

2007 – Roger Gracie (absoluto e super pesado)

2008 – Alexandre Ribeiro (absoluto e pesado)

2009 – Roger Gracie (absoluto e super pesado)

2010 – Roger Gracie (absoluto e super pesado)

2011 – Rodolfo Vieira (absoluto e pesado)

2012 – Marcus Buchecha (absoluto e super pesado)

2013 – Marcus Buchecha (absoluto e pesadíssimo)

2014 – Marcus Buchecha (absoluto e pesadíssimo)

2015 – Bernardo Faria (absoluto e super pesado)

2016 – Marcus Buchecha (absoluto e pesadíssimo)

2017 – Marcus Buchecha (absoluto e pesadíssimo)

2019 – Marcus Buchecha (absoluto e pesadíssimo)