Vídeo: A superação de Lucas no Sul-Americano da SJJSAF

Texto: Nilo Junior*

Dizer que o Jiu-Jitsu é um esporte que dia após dia surpreende pelas histórias de superação seria “chover no molhado”. Mas qual seria a sua reação ao ver um atleta que não tem as duas pernas lutar de igual para igual com atletas com deficiências mais “brandas”? Isso, claro, sem fazer qualquer tipo de juízo de valor em relação às dificuldades de cada um.

Certa vez, ouvi o presidente da SJJSAF, Cleiber Maia, dizer que todos nós temos necessidades especiais. Nunca mais esqueci essa frase. Ele está coberto de razão. O ser humano é adaptável, basta querer. Mas, voltando à pergunta do primeiro parágrafo, a minha reação foi parar, refletir e admirar.

No último fim de semana, no Sul-Americano da SJJSAF, conheci o Lucas Lima. Um jovem de 20 anos, como tantos outros, faixa-roxa, boa praça, alto astral e sem as duas pernas. Não perguntei o que aconteceu. Porque eu só conseguia admirar a sua perseverança e força de vontade. Aliás, vale a pena dizer que a força não era só de vontade!

“Que cabra forte”, diriam seus conterrâneos de Recife.

Lucas, você é um exemplo e uma fonte de inspiração para todos nós. Espero um dia ter a oportunidade de dividir o tatame com você. Será uma honra! Enquanto isso, sigo aprendendo e admirando. Que a sua história sirva de exemplo para milhões de brasileiros, não apenas como a história de um atleta, mas como uma história de vida.

*Nilo Junior é faixa preta de Jiu-Jitsu, jornalista e assessor de comunicação da SJJSAF.