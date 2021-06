Confira os destaques e resultados completos do Experience III

Share it

No último final de semana, nos dias 29 e 30 de maio, aconteceu o Experience III, no Ginásio Tesourinha em Porto Alegre. O evento marcou a retomada da categoria de base do Jiu-Jitsu gaúcho nas competições da Copa Prime, após longos 15 meses de pausa em decorrência da pandemia da Covid-19.

Contemplado por um brilho especial com a presença dos pequenos atletas que são a promessa de um futuro próspero ao Jiu-Jitsu, o campeonato foi marcado por emoções à flor da pele. Respeitando com rigor todos os protocolos de segurança, o Experience III cumpriu o objetivo de promover de forma segura a retomada das competições esportivas no estado.

Competidor assíduo na Copa Prime, o paratleta Jefferson Motta Hippen lutou tanto na sua categoria de peso quanto no absoluto Master 1 faixa-marrom com atletas sem necessidades específicas, e se consagrou campeão na categoria Jiu-Jitsu Mais, destinada a atletas com necessidades específicas.

Retornando com força total às competições, o atleta Luís Eduardo Dombroski se consagrou campeão absoluto adulto faixa-preta, fechando a final com o colega de equipe Murilo Amaral.

Com uma equipe forte e com muita técnica, a academia Alliance Mario Reis foi campeã na categoria adulto, seguida pelas academias JA Jiu-Jitsu e Gracie Barra que faturaram o segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Na categoria Master, o Jiu-Jitsu de alto nível apresentado pelos atletas da JA Jiu-Jitsu rendeu-lhes o título. A academia Equipe A conquistou o segundo lugar e a Alliance Mário Reis ficou em terceiro.

Na divisão sem kimono, quem conquistou o lugar mais desejado do pódio foi a Gracie Barra, deixando a JA Jiu-Jitsu com a prata e a Thork Jiu-Jitsu com o bronze.

Nas categorias Kids, Teen e Juvenil, a campeã foi novamente a Alliance Mário Reis, com a Equipe A e a Overmatch Bjj ocupando o segundo e terceiro lugar do pódio, respectivamente.

Confira abaixo os resultados dos absolutos!

Absoluto Masculino Juvenil

Faixa-Branca

1º JOAO PEDRO GOULARTE RODRIGUE – PULGA BJJ

2º RYAN BRANCHI – GARRA TEAM

3º GABRIEL BOBSIN DE ALMEIDA LU – JM TEAM

3º LEONARDO FERNANDES DA COSTA – ALLIANCE MARIO REIS

Absoluto Masculino Juvenil

Faixa-Azul

1º JOAO VITOR ALVES – ALLIANCE MARIO REIS

2º ALKINDAR GOULART CAMBOIM JUN – RK JIU-JITSU

3º JOAO VITOR HAAG DE BRITO – RD JIU JITSU

3º ANDRYO FRACALOSSI – GARRA TEAM

Absoluto Feminino Juvenil

Faixa-Branca

1º LANA TAINA INACIO DA SILVA – EQUIPE A

2º EVELIN NATALI FONTES DA SILV – ALLIANCE MARIO REIS

Absoluto Feminino Juvenil

Faixa-Azul

1º EDUARDA RODRIGUES BATISTA – PROJETO JIU-JITSU

2º MARIA EDUARDA SCREMIN – BRIGADEIRO BRAZILIAN JIU-JITSU

3º WICTORIA PEREIRA ABREU – BRUNO RODRIGUES BJJ

3º MILLENA K. DA SILVA FRANCISC – EQUIPE A

Absoluto Adulto Masculino

Faixa-Branca Leve

1º ANDRIW LEAL – GARRA TEAM

2º PEDRO PAULO MACHADO RODRIGUE – FUSION JJ

3º GUILHERME WENGER BITENCOURT – DRILL BJJ SCHOOL

3º GABRIEL DA SILVA MOLINA – ALLIANCE MARIO REIS

Absoluto Adulto Masculino

Faixa-Branca Pesado

1º ARTHUR WEYMAR GARCIA – JA JIU JITSU

2º DOUGLAS CARBONEL LICHT – ROBSON MAIA JJ

3º COLMAR SILVEIRA NETO – JA JIU JITSU

3º ALISSON DIONESIO DOS SANTOS – BRAZUKA JIU JITSU

Absoluto Adulto Masculino

Faixa-Azul Leve

1º EDUARDO FALLAVENA FREITAS – GUETHO JIU-JITSU

2º GABRIEL DOS SANTOS NAGERA – ALLIANCE MARIO REIS

3º ADRISON CARDOSO – SUL JIU JITSU

3º DENIS SOARES – EQUIPE A

Absoluto Adulto Masculino

Faixa-Azul Pesado

1º LUIZ FELIPE RIGO – JA JIU JITSU

2º JEFERSON LEONARDO SILVA DE S – BEACH BROTHERS BJJ

3º LEONARDO FERREIRA – ALLIANCE MARIO REIS

3º PAULO BAIAR IGNACIO MATTOS – DRILL BJJ SCHOOL

Absoluto Adulto Masculino

Faixa-Roxa Leve

1º RAMIRO CAMPOS MEIRELLES – ALLIANCE MARIO REIS

2º GUSTAVO MENDONCA VIDALES – ALLIANCE MARIO REIS

3º VINICIUS CHAVES PEREIRA – SYLVIO BEHRING ASSOCIATION

3º DANIEL JAENISCH LOPES – DRILL BJJ SCHOOL

Absoluto Adulto Masculino

Faixa-Roxa Pesado

1º ROBSON DE FREITAS CHAVES – ALLIANCE MARIO REIS

2º AQUILES YAGO SERPA DAHMER – ALLIANCE MARIO REIS

3º GABRIEL BRANDAO NEVES – GFTEAM

3º LEONARDO GNOATTO BROCCA – LOTUS CLUB

Absoluto Adulto Masculino

Faixa-Marrom

1º GUILHERME VILHALBA – ALLIANCE MARIO REIS

2º ANTONIO EDUARDO DE MOURA – GRACIE BARRA

3º AUGUSTO MORAES – LOTUS CLUB

Absoluto Adulto Masculino

Faixa-Preta

1º LUIS EDUARDO DOS SANTOS DOMBROSKI – ALLIANCE JHONNY LOUREIRO

2º MURILO AMARAL – ALLIANCE MARIO REIS

3º ALEXANDRE HOFFMANN – MFT LUTAS – MINU FIGHT TEAM

Absoluto Adulto Feminino

Faixa-Branca

1º LUANA SOUSA SOARES – ALLIANCE MARIO REIS

2º LARISSA SEVERO STEIN – GARRA TEAM

3º SAMANTA PAZZETO DELAUNAY – GRACIE BARRA

3º STEPHANIE MAZZAFERRO COMPANH – ALLIANCE JHONNY LOUREIRO

Absoluto Adulto Feminino

Faixa-Azul

1º JULIA DIAS – GRACIE BARRA

2º WALLESKA PECANHA – IMPERIO DA LUTA / SOUL FIGHTERS

3º EDUARDA GIORDANI – SCORPYON JIU JITSU

3º KRISHNA ALVES – ALLIANCE JHONNY LOUREIRO

Absoluto Adulto Feminino

Faixa-Roxa

1º MARIA ALICE SILVEIRA GIORGIO – BRIGADEIRO BRAZILIAN JIU-JITSU

2º MAIUMY DA SILVA SOUZA – SCORPYON JIU JITSU

3º MARCELA MENISCH MELLO – ALLIANCE MARIO REIS

3º ESTEFANY POZZAN SOARES – WIGGERS BROTHERS

Absoluto Master 1 Masculino

Faixa-Branca Leve

1º MOJAMMAL KHAN – ALEX TCHAKA E MICHEL MAIA BRAZILIAN JIU-JITSU

2º ANTONIO SOARES – DRILL BJJ SCHOOL

Absoluto Master 1 Masculino

Faixa-Branca Pesado

1º ANDRE LUIS JACOBSEN DE SOUZA – JA JIU JITSU

2º ROBSON SANTOS SILVA – EQUIPE A

3º MAURICIO MARTINI MOTTA – ALLIANCE JHONNY LOUREIRO

3º FELIPE DE CAMPOS BARCELOS – GRACIE BARRA

Absoluto Master 1 Masculino

Faixa-Azul Leve

1º THIAGO XAVIER – JA JIU JITSU

2º KLEWERSON DE CUADROS – JA JIU JITSU

3º MATHEUS MACHADO PEREIRA – A ESSENCIA DO JIU JITSU

Absoluto Master 1 Masculino

Faixa-Azul Pesado

1º FABRICIO MENEZ GONCALVES – ALLIANCE JHONNY LOUREIRO

2º HUGO LINHARES REICHENBACH – SCORPYON JIU JITSU

3º BRUNO DAL PIVA DE ALMEIDA – GARRA TEAM

3º RAFAEL DE ARAUJO BASSO – ALLIANCE MARIO REIS

Absoluto Master 1 Masculino

Faixa-Roxa Leve

1º VAGNER ALVES LINO – JA JIU JITSU

2º MATHEUS DA SILVA JA JIU JITSU

3º WAGNER MELLO OVERMATCH BJJ

3º DANIEL OLIVEIRA GOMES ALEX TCHAKA E MICHEL MAIA BRAZILIAN JIU-JITSU

Absoluto Master 1 Masculino

Faixa-Roxa Pesado

1º RICHARD DA COSTA GILL – JA JIU JITSU

2º DIEISON NICKHORN – PSLPB CICERO COSTHA

3º BRUNO FONSECA EMANOELLI – BRIGADEIRO BRAZILIAN JIU-JITSU

3º LUCAS SALGUEIRO DE MORAES – BRIGADEIRO BRAZILIAN JIU-JITSU

Absoluto Master 1 Masculino

Faixa-Marrom

1º RAFAEL DAVID MEDINA – MESTRE JULIO SECCO

2º FELIPE DALL AGNOL – ALLIANCE MARIO REIS

3º JEFFERSON MOTTA HIPPEN – ALLIANCE MARIO REIS

3º JEAN BARTOLOMEI – GFTEAM

Absoluto Master 1 Masculino

Faixa-Preta

1º RENAN RODRIGUES ALLIANCE – MARIO REIS

2º FERNANDO STEPHANI HERZ – ALLIANCE MARIO REIS

3º PEDRO DOS SANTOS – WIGGERS BROTHERS

3º RODRIGO MARTINS GOMES – ALEX TCHAKA E MICHEL MAIA BRAZILIAN JIU-JITSU

Absoluto Master 1 Feminino

Faixa-Branca

1º SIMONE BARRETO DE OLIVEIRA – LUCIANO PINTO BJJ

2º MARCELE OLIVEIRA DA SILVA – ZOVA BJJ

Absoluto Master 1 Feminino

Faixa-Azul

1º ANDRESSA DECKER DE OLIVEIRA – GUETHO JIU-JITSU

2º MAIARA PAULON TEIXEIRA – EQUIPE A

3º JOSEANE BAGGIO – ALLIANCE MARIO REIS

3º NICOLE BERTO SILVEIRA – IMPERIO DA LUTA / SOUL FIGHTERS

Absoluto Master 1 Feminino

Faixa-Roxa

1º AISLANA DUARTE DE ROSE – LOTUS CLUB

2º BIBIANA CULAU LOPES – DRILL BJJ SCHOOL

Absoluto Master 2 Masculino

Faixa-Branca

1º MAIQUEL RODRIGO DAS NEVES GO – TUTE COSTA TEAM

2º FABIO ALBUQUERQUE DE OLIVEIR – ALLIANCE MARIO REIS

3º MOISES PAULO HOCHMANN – GRACIE BARRA

3º FERNANDO CARVALHO DE ARAUJO – SCORPYON JIU JITSU

Absoluto Master 2 Masculino

Faixa-Azul

1º ADRIANO FRACASSO ALLIANCE JHONNY LOUREIRO

2º KRYSHTIAN VIEIRA DA SILVA ALLIANCE JHONNY LOUREIRO

3º PAULO ROBERTO MOLINA JUNIOR DRILL BJJ SCHOOL

3º JEFERSON NASCIMENTO SILVA DRILL BJJ SCHOOL

Absoluto Master 2 Masculino

Faixa-Roxa

1º MARCONI SABOIA DA SILVA – SANTO FORTE

2º THAMER TOSO – ALLIANCE MARIO REIS

3º MARCOS CALEBE GERHARDT FABER – WIGGERS BROTHERS

3º JADER BIDART LIMA – MFT LUTAS – MINU FIGHT TEAM

Absoluto Master 2 Masculino

Faixa-Marrom

1º MARCIO RODRIGUES DA SILVA – LUCIANO PINTO BJJ

2º JUAN PORTO – GRACIE BARRA

3º PEDRO CARVALHO DA SILVA – HOMENS DE PEDRA

3º FABIO PARMEGGIANI PINTO – BEHRING JIU-JITSU

Absoluto Master 2 Masculino

Faixa-Preta

1º GABRIEL AZAMBUJA GARIN – SYLVIO BEHRING ASSOCIATION

2º THIAGO FREITAS GOMES – LOTUS CLUB

3º THIAGO FERRONATO – SUL JIU JITSU

3º DIEGO PERIN – ALEX TCHAKA E MICHEL MAIA BRAZILIAN JIU-JITSU

Absoluto Master 2+3 Feminino

Faixa-Branca

1º CLAUDETE SANTOS DA SILVA – CHECKMAT

Absoluto Master 2+3 Feminino

Faixa-Azul

1º BETHANIA SOFIA DA ROSA ACOST – UNION JIU JITSU CT

2º SILVIA SOUZA DOS ANJOS – BARCO JIU JITSU

3º ANA PAULA TOLIOU – JM TEAM

Absoluto Master 3 Masculino

Faixa-Branca

1º EDUARDO LOPES BOITO – SYLVIO BEHRING ASSOCIATION

2º IGOR STELLA ALLIANCE MARIO REIS

Absoluto Master 3 Masculino

Faixa-Azul

1º JAIDER SANTOS BALDEZ – TUTE COSTA TEAM

2º NELSON PERES GARCIA JUNIOR – PULGA BJJ

3º MARCIO ALEX CRUZ DE FREITAS – JA JIU JITSU

3º EDALMIR ANTONIO DE OLIVEIRA – CHECKMAT

Absoluto Master 3 Masculino

Faixa-Roxa

1º SHIRLENO ANDRE SPINDLER PRAT – EQUIPE A

2º ANDRE DOS SANTOS – SMALTI FIGHT IN FAMILY

3º MARCELO ARNHOLD DA ROSA – TEAM HAGUI JIU JITSU

3º ROGER SANTOS MACIEL – LOTUS CLUB

Absoluto Master 3 Masculino

Faixa-Marrom

1º RENATO SEVERINO WERLANG – SCORPYON JIU JITSU

2º PAULO BARRETO – SCORPYON JIU JITSU

3º ROBERTO DA ROSA MURARO – ZOVA BJJ

Absoluto Master 3 Masculino

Faixa-Preta

1º LUCIANO PINTO DA SILVA – LUCIANO PINTO BJJ

2º TIAGO PEREIRA NEVES – RILION GRACIE

3º MAURICIO FERREIRA GONCALVES – ONE JIU JITSU

3º HENRIQUE SEIBERT – MARIO SPERRY JIU JITSU

Absoluto Master 4+5+6 Masculino

Faixa-Branca

1º ANTONIO AUGUSTO GOMES LOPES – ALLIANCE MARIO REIS

Absoluto Master 4+5+6 Masculino

Faixa-Azul

1º CESAR ADRIANO RIBEIRO DA SIL – SANTO FORTE

2º GUILLERMO SOSA – SYLVIO BEHRING ASSOCIATION

3º MOISES FREITAS DA SILVA – RILION GRACIE

Absoluto Master 4+5+6 Masculino

Faixa-Roxa

1º JOSE ALEXANDRE SOUZA DE BRIT – BRAZUKA JIU JITSU

2º GILBERTO DOS SANTOS – EQUIPE A

3º CRISTIANO MIGUEL RAMOS DOS S – CHECKMAT

Absoluto Master 4+5+6 Masculino

Faixa-Marrom + Preta

1º ADILSON RODRIGUES – EQUIPE A

2º ALEXANDRE SOUZA DE SOUZA – SCORPYON JIU JITSU

3º LEANDRO SCHMITZ – ALEX TCHAKA E MICHEL MAIA BRAZILIAN JIU-JITSU

3º ALEX LUIZ DOS ANJOS SANTOS – ALEX TCHAKA E MICHEL MAIA BRAZILIAN JIU-JITSU