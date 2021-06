Carina Santi ensina raspagem da meia guarda com leglock

Share it

Nossa GMI representante da G13BJJ, Carina Santi tem como qualidades no Jiu-Jitsu um espírito competidor forte, além de talento de sobra como professora.

Para exemplificar, trouxemos um corte de seu canal no Youtube, no qual Carina ensina um leglock partindo da meia-guarda. Na aula, Carina mostra uma entrada na meia com raspagem, e da mesma situação mostra que é possível finalizar sorrateiramente com uma chave de joelho.

Para conferir, clique no link abaixo e veja o golpe. Agora, para ver outras técnicas e aprender mais Jiu-Jitsu com a casca-grossa Carina Santi, veja o vídeo completo em seguida e não esqueça de se escrever no canal. Oss!

