5 dicas de Antonio Netto para crianças competirem no Jiu-Jitsu

A competição no Jiu-Jitsu traz mais ao atleta do que uma simples medalha de ouro ou premiação. É uma chance para o praticante se testar sob pressão, avaliar o nível de adversários de outras academias e até mesmo obter reconhecimento dentro da arte suave. GMI da Netto BJJ, em Lisboa, Antonio Netto sabe da importância destes eventos e compreende como estes afetam cada indivíduo durante o treinamento.

No caso de sua turma infantil, o professor entende que é preciso ter uma aproximação diferente, levando em consideração que se trata de um período formativo dentro da arte suave. Com isto em mente, Antonio separou cinco dicas para crianças participarem de competições de Jiu-Jitsu sem afetar seu desempenho nos treinos. Confira nas linhas abaixo!

1. “Torne a competição uma extensão do treino e não um momento isolado”. Aliviar a pressão nos pequenos é essencial. Exigir estrema responsabilidade na hora de competir pode tirar o gosto dos jovens atletas pela competição. Faça dos campeonatos um caminho natural para a evolução.

2. “Incentive a participação sem tornar obrigatória”. Nada é bom quando é obrigado. Desafiar os pequenos é sempre o melhor caminho, mostrar o quão divertido pode ser disputar um torneio.

3. “Use a competição como ferramenta de correção técnica”. Não há lugar melhor para corrigir detalhes do que numa situação de combate. Diferente de um treino comum, o campeonato traz inúmeros outros fatores que desafiam suas habilidades. É a hora certa de achar brechas no jogo.

4. “Encontre o equilíbrio entre aprender a ganhar na competição”. Quando o professor coloca a competição como objetivo principal as crianças não vão focar no que é importante, que é aprender Jiu-Jitsu. Voltar com o ouro para casa é melhor como consequência do que como objetivo.

5. “Valorize conquistas técnicas, por menores que sejam”. Na vitória ou na derrota, o Jiu-Jitsu sempre nos ensina. A maior conquista do atleta é a evolução constante, e os torneios são o melhor ambiente para superar limites, físicos e técnicos. Aprecie a melhora dos seus alunos, aquele movimento do treino que foi bem executado no campeonato e estimule eles a voltarem ainda melhores na próxima. Oss!