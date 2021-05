BJJBet: Leandro Lo e Nicholas Meregali lideram o 5º episódio da “Nova Era”

Share it

Formulado com o objetivo de mostrar o que rolou por trás das câmeras na primeira edição do evento, o “BJJBet: A Nova Era” retorna com seu quinto episódio. Vale lembrar que esta e as demais edições da série estão disponíveis de forma gratuita no canal do Youtube da organização.

Nesta semana, o seriado oferece uma espiada nos passos e objetivos de Leandro Lo e Nicholas Meregali. Além da trajetória, podemos observar o treino e os principais momentos deste duelo que marcou os tatames do BJJBet.

Confira abaixo o novo episódio do “BJJBet: A Nova Era” e as edições anteriores para se manter ligado até a próxima edição do evento!

Episódio 1: Gabi Pessanha x Yara Soares

Episódio 2: Meyram Maquiné x Fabrício Takaka

Episódio 3: Mica Galvão x Felipe Porto

Episódio 4: Rider Zuchi x Gutemberg Pereira