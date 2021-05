Share it

Diretamente do estado norte-americano da Flórida, a Alliance Key Biscayne, capitaneada por nosso GMI Rodrigo Antunes, abriu suas portas para mostrar um pouco da sua rotina aos leitores de GRACIEMAG.

No vídeo, dois dos professores da academia mostram as pegadas e posições sem kimono, em treino para afiar as entradas e controle mesmo sem as pegadas do pano.

Assista com atenção e treine bastante para incluir os movimentos em seu jogo. Oss!

* Entre para o time GMI! *