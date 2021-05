Palavra do empresário: 5 virtudes que abrem o olho do Joinha

Share it

Uma carreira no MMA não é feita apenas de vitórias dentro do ringue. Para ser bem sucedido, é fundamental a presença de um empresário que lide com a parte burocrática e financeira da esfera competitiva. Com isto em mente, nosso GMI Robson Junior, que foi recentemente contratado pelo LFA, confia a Jorge Guimarães, o Joinha, a importante função de administrar sua trajetória nas artes marciais mistas.

Veterano deste mercado, Joinha acompanhou o MMA desde seus primórdios e auxiliou a carreira de grandes nomes do esporte como Rodrigo Minotauro, Anderson Silva e Lyoto Machida e outros. Em conversa com Fabio Gurgel, no quadro Back to Back no Youtube, o empresário de Robson Junior deixou cinco dicas para ajudar você a capturar a atenção de um bom profissional para gerir sua carreira. Confira nas linhas abaixo!

1. Invista no Jiu-Jitsu: “Todas as artes marciais são validas, mas acho o Jiu-Jitsu crucial para iniciar uma carreira no MMA. É quase como um pré-requisito. Ingressar no MMA sem o Jiu-Jitsu é como se tornar engenheiro sem saber matemática, não vai a lugar nenhum.”

2. Foco no treino: “Como lutador, você precisa de todas as energias para focar no seu treinamento e na sua carreira. Alguns querem empreender ou abrir academias, mas é preciso entender que existe um tempo certo para isso. Mantenha o foco na carreira porque isso influenciará tudo que você quer fazer”

3. Seja original: “Hoje em dia você vê muita gente se espelhando no Conor McGregor, que adotou o estilo da provocação e é um cara muito inteligente e engraçado. A partir dele, gerou-se a noção de que é preciso provocar, mas o importante mesmo é ter o seu próprio estilo. Não adianta você se forçar a ser o que você não é, é preciso explorar a sua personalidade.”

4. Faça lutas interessantes: “A plástica é a essência da luta. É preciso entender que não basta apenas ser bom ou ganhar, você tem que vender.”

5. Mantenha-se centrado: “São poucos os que acabam a carreira saudáveis, em todos os sentidos. É muito difícil chegar lá e muitos que chegam acabam com sequelas para o resto da vida. É muito importante se manter calmo, com os pés no chão e levar uma vida simples.”