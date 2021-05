TBT: a raspagem letal de Luis Marques no Mundial Master

Share it

Em ação no Mundial Master da IBJJF 2019, nos EUA, nosso GMI Luis Marques teve uma atuação irretocável na divisão de meio pesados. , Sempre em destaque nos maiores campeonatos e torneios de luta casada, Luis mostrou o refino de sua técnica para raspar e finalizar sem correr riscos.

No duelo, Luis aproveitou o quadril alto do adversário para aplicar uma bela raspagem, caindo por cima já na montada. Depois de trabalhar com pressão, o adversário abriu espaço para que Luis chegasse nas costas, aplicando então o estrangulamento arco e flecha que liquidaria a fatura.

Confira a luta completa e os lances do habilidoso Luis Marques no vídeo abaixo. Oss!