Túnel do tempo: O mata-leão de Kron Gracie em Garry Tonon no ADCC

Hoje focado no MMA, Kron Gracie construiu seu estilo finalizador nos torneios de Jiu-Jitsu, com e sem kimono. O filho de Rickson Gracie, por exemplo, tem no currículo um título no ADCC, evento sem pano de maior prestígio entre os mais condecorados faixas-pretas do mundo.

Na divisão até 77kg do ADCC 2013, na China, Kron venceu Andy Wang, Garry Tonon, JT Torres e Otavio Souza para garantir o ouro, mas nossa lembrança vai para o duelo das quartas de final, contra Tonon.

Jovem atleta da Renzo Gracie Academy na época, e hoje atleta de MMA do One Championship, Tonon teve um grande duelo contra Kron. O brasileiro trouxe perigo num armlock justíssimo, rechaçado com sucesso pelo americano Tonon, mas este terminou pego no fim da luta com um mata-leão sem chance de fuga.

Confira o duelo completo no vídeo abaixo, no nosso túnel do tempo de hoje. Oss!

