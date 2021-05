Jean Feijó ensina giro contra a guarda-laçada no Jiu-Jitsu

Share it

Sempre com posições arrojadas, nosso GMI Jean Feijó, da Aurum Jiu-Jitsu, abriu as portas do seu centro de treinamento e passou mais um detalhe eficiente para jogar por cima.

Na aula, Jean mostra como superar a guarda-laçada sem a necessidade de estourar a pegada do guardeiro de inicio. Para isso, o faixa-preta usa a movimentação técnica para girar por cima e sair nas costas.

Confira a técnia contra a guarda-laçada no vídeo abaixo e, para aprender mais técnicas com o professor Jean Feijó, não perca os dois super seminários com o faixa-preta que vão rolar em Vila Velha, no Espirito Santo. Na próxima segunda-feira, dia 31 de maio, Jean estará na JR Estética e Fitness (Rua Guarajas, 25), no bairro Soteco, as 20h30. Já na terça-feira, dia 1 de junho, Feijó estará nos tatames da Vivaz (Rua Espírito Santo, 29), no bairro Normilia, as 20 horas. Para mais informações, entre em contato pelo Instagram @vivazbjj !

