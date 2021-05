5 lições do samurai Musashi para melhorar seu Jiu-Jitsu

Share it

Miyamoto Musashi foi um samurai espadachim e escritor nascido em 1584. Integrante em famosas batalhas japonesas, o bravo guerreiro seguiu para reclusão após anos de combate e presenteou mundo com a obra “O Livro dos Cinco Anéis”.

Muito semelhante ao livro “A Arte da Guerra”, de Sun Tzu, “O Livro dos Cinco Anéis” traz diretrizes importantes para a vida do guerreiro, e porque não adaptá-las para sua rotina no Jiu-Jitsu e treinar com a cabeça de um samurai? Separamos cinco delas para você adotar na sua filosofia da arte suave:

“Se você deseja controlar os outros primeiro você deve controlar a si mesmo”

Um duelo no Jiu-Jitsu é definido pelo controle do oponente. Mas como controlar um outro corpo se você não possui pleno domínio do seu próprio corpo? Trabalhe sua elasticidade e fôlego, além de identificar o seus limites para superá-los.

“Você deve entender que há mais de um caminho para o topo da montanha”

Sabe quando você encara aquele adversário com a guarda afiada, ou quando o oponente não é raspado por nada? Lembre-se que há sempre um outro caminho. Insistir em uma tática que não está funcionando pode ser o detalhe que te falta para vencer. Adapte-se, mude de estratégia, saia do fator comum e siga o fluxo do combate para sair com a vitória.

“Não persiga o sabor da boa comida”

Essa não fala efetivamente de um combate, mas é tão importante quanto. Porque escolher uma alimento que seja bom para o paladar ao invés de um que funcione bem para o seu corpo? Evite os saborosos e nocivos alimentos industrializados e procure se alimentar de maneira inteligente. Não coma pelo sabor da comida, e sim pelo benefício que ela pode te trazer.

“Você só pode lutar da maneira que você pratica”

Nada de inventar moda. Num combate, você deve usar as armas que você conhece. Os golpes novos você deve aprender e testar nos treinos. Gostou de uma transição nova? Assista, estude, pratique e só depois tente colocá-la em prática. Não se arrisque sem necessidade.

“Se você não controla o oponente, ele controla você”

Nunca deixe seu oponente à vontade no combate. Mesmo cansado, você deve procurar as pegadas dominantes, estourar os perigos do seu adversário e nunca dar espaço para ele trabalhar. Você é o vencedor e deve ditar o ritmo da batalha, ou então seu inimigo o fará.