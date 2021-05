Tererê: “Se Jacaré voltar ao BJJ também vou”

Share it

Em recente postagem em seu Instagram pessoal, o craque Ronaldo Jacaré declarou que seu contrato com o UFC chegou ao fim e que, muito em breve, um novo ciclo em sua vida vai começar. Isso nos remeteu à entrevista que a equipe GRACIEMAG fez com o ídolo em 2017, quando Jaca disse estar com saudades das competições de Jiu-Jitsu.

“Sinto muita falta de lutar de kimono, ainda mais porque lutei dois anos apenas como faixa-preta e daí migrei para o MMA”, disse Jaca. “Dá até dor no coração quando lembro do pessoal se apertando na grade do Tijuca para gritar por mim nas minhas lutas. Quando eu pendurar as luvas do UFC depois dos 40 certamente volto a lutar Jiu-Jitsu.”

Embalado pela promessa de Jaca, o também campeão mundial e ídolo Fernando Tererê cravou: “Se ele voltar eu volto também.”“Se ele voltar eu volto também.”

