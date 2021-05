BJJBet: Quarto episódio da “Nova Era” traz Gutemberg Pereira e Rider Zuchi

Share it

Retornando para seu quarto episódio, o “BJJBet: A Nova Era” traz para você, ávido leitor, uma espiada nos bastidores da edição de estréia do BJJBet. A série, que recebe novos episódios todo domingo às 17h, está disponível gratuitamente no canal do Youtube da organização.

Nesta semana, os atletas que detém as câmeras do BJJBet são Gutemberg Pereira e Rider Zuchi. No formato tradicional da série, o episódio mostra um pouco da trajetória de ambos os competidores, seus preparos para o evento e os momentos mais marcantes da disputa.

Confira abaixo mais um episódio do “BJJBet: A Nova Era” e, caso tenha perdido, os episódios anteriores da série. Oss!

Gabi Pessanha x Yara Soares

Meyran Maquiné x Fabricio Takaka

Mica Galvão x Fabricio Porto