7 princípios que o Jiu-Jitsu ensina às crianças, por Odair Jesus

Share it

Grato por tudo que o Jiu-Jitsu lhe ensinou durante sua vida, o faixa-preta Odair Jesus procura dar sua retribuição por meio de um projeto social muito respeitado em Itu, São Paulo, no bairro Cidade Nova.

Cheio de orgulho de suas crias, Odair lista hoje, para os leitores do GRACIEMAG.com, sete benefícios essenciais que o Jiu-Jitsu pode oferecer aos jovens alunos e alunas.

Valores e princípios que ele aprendeu nos tatames com seus mestres, e hoje transmite para os jovens e adolescentes de Itu. Confira, curta e compartilhe. Oss!

1. Respeito aos mais velhos:

“Quem aprende Jiu-Jitsu aprende, automaticamente a cada dia de treino, a respeitar o professor e os colegas de tatame. É uma arte perfeita para fazer amigos, e conviver com jovens que também são boas companhias”, diz o professor Odair.

2. Respeito às regras:

“Quem treina aprende a respeitar nosso local de treino, porque é uma extensão do nosso lar. Isso se multiplica em cuidados que o aluno passa a ter com seu kimono, seu quarto, seus estudos, regras.”

3. O valor da técnica e inteligência

“O Jiu-Jitsu nos lembra dia a dia, treino a treino, que a força não é a melhor solução para obter o sucesso. E sim a técnica, o apuro e a inteligência.”

4. Amor pelo estudo:

“Quem treina aprende os benefícios de ser curioso, de vencer a timidez e perguntar, tirar as dúvidas. Pesquisar ao máximo sobre cada detalhe técnico sempre leva o praticante mais longe.”

5. O valor dos fundamentos:

“O pilar do sucesso no Jiu-Jitsu está nos fundamentos. A técnica básica nunca sai de moda e é o que funciona na hora da defesa, na hora de sair do sufoco”.

6. Disciplina sempre:

“Só evolui no Jiu-Jitsu quem mostra foco, disciplina e assiduidade. Repetir ao máximo as técnicas é o melhor modo de se obter reflexo e realizar as posições no modo automático.”

7. Realizar metas é realizar sonhos:

“O jovem praticante aprende desde cedo a buscar sempre um próximo objetivo, o que impede a monotonia e a acomodação. Quem treina aprende a ser paciente, ser resiliente e não desistir nunca, pois Jiu-Jitsu é sair de baixo e vencer”, conclui o professor.