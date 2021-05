Experience III e o retorno da Copa Prime de Jiu-Jitsu

Share it

No próximo final de semana, nos dias 29 e 30 de maio, acontecerá o Experience III, no Ginásio Tesourinha, em Porto Alegre. As inscrições para o torneio de Jiu-Jitsu estão na reta final e serão encerradas no dia 26 de maio, as 16 horas. Os atletas devem garantir suas vagas através do site da Pro Sports

O campeonato do dia 29 de maio (sábado) começará às 13h e será reservado às categorias Kids, Infanto Juvenil e Juvenil, além da divisão Nogi (Adulto e Master), que ocorrerá no período da tarde e noite.

A competição do dia 30 de maio (domingo) se iniciará às 9h e receberá somente as categorias Master e Adulto, em turnos distintos.

O desejado título de top ranking da Copa Prime continua em jogo e vale lembrar que essa competição terá peso 01 na corrida pelo prêmio.

O evento marcará a retomada das competições da Copa Prime de Jiu-Jitsu, valendo pelas temporadas 2020-2021, que devido a pandemia foram unificadas. O objetivo é promover de forma segura a retomada das competições e estimular a volta da prática esportiva do Jiu-Jitsu aos atletas do Sul do país.