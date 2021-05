Share it

Os irmãos Gabriel e Rafael Marangoni, nossos GMIs em Mogi das Cruzes, São Paulo, relembram uma transição para o atleta sem kimono cair por cima e passar a guarda, obtendo cinco pontos com a técnica do legdrag.

Repare como Gabriel usa a guarda-borboleta para executar a raspagem, e assim terminar no legdrag que abre caminho para mais três pontos.

Caso você seja faixa-marrom ou preta, outra opção é terminar a transição antes, com uma sorrateira chave de panturrilha, conforme ensinado no fim do vídeo.

Confira, estude e procure sempre um professor qualificado.

