Nosso GMI na academia Peposo Team, em Belo Horizonte, o professor Paulo “Peposo” Curi traz para você, estudioso leitor de GRACIEMAG, um detalhe importante para passar a guarda emborcando.

Exímio na arte de avançar sobre as mais diferentes guardas, Peposo explica como passar em uma das suas posições preferidas: emborcando o adversário.

Na aula de hoje, Peposo explica como posicionar o corpo para passar, usando as lapelas do adversário para fazer mais pressão, e o corpo juntamente com a gravidade para amassar o adversário na emborcada antes de usar o ombro para liberar as pernas e chegar do lado.

Confira a aula do professor Paulo Peposo no vídeo abaixo e melhor hoje a sua passagem emborcando com esses detalhes especiais!

Peposo Team

Rua Florália, 223

Anchieta, Belo Horizonte

# (31) 9975-3777

peposoferabraba@yahoo.com.br