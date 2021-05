Vídeo: Jacaré finalizado, nocaute de Charles do Bronxs e mais imagens do UFC 262

Share it

Realizado no ultimo sábado, dia 15 de maio, o UFC 262 marcou a conquista de Charles do Bronxs como campeão peso leve da organização. Além do seu nocaute sobre Michael Chandler na luta principal, outros destaques que rolaram no card do evento foram compilados no canal oficial do Youtube do Ultimate.

No card preliminar, tivemos a primeira finalização da carreira de Ronaldo Jacaré no MMA, aplicada por André Sergipano, além da vitória de Priscila Pedrita. Já no card principal, temos o triunfo de Edson Barboza sobre Shane Burgos, os principais momentos do duelo entre Tony Ferguson e Beneil Dariush e, é claro, a emocionante vitória e conquista de cinturão de Charles do Bronxs.

Confira abaixo os destaques e os resultados completos do UFC 262.

UFC 262

Houston, Texas

15 de abril de 2021

Charles do Bronxs venceu Michael Chandler por nocaute técnico aos 19s do R2

Beneil Dariush venceu Tony Ferguson na decisão unânime dos jurados

Rogério Bontorin venceu Matt Schnell na decisão unânime dos jurados

Katlyn Chookagian venceu Viviane Araújo na decisão unânime dos jurados

Edson Barboza venceu Shane Burgos por nocaute técnico a 1min16s do R3

CARD PRELIMINAR

André Sergipano finalizou Ronaldo Jacaré no armlock aos 3min59s do R1

Lando Vannata venceu Mike Grundy na decisão dividida dos jurados

Jordan Wright venceu Jamie Pickett por nocaute técnico a 1min04s do R1

Andrea Lee finalizou Antonina Shevchenko no armlock do triângulo aos 4min52s do R2

Priscila Pedrita venceu Gina Mazany no nocaute técnico aos 4min51s do R2

Tucker Lutz venceu Kevin Aguilar na decisão unânime dos jurados

Christos Giagos finalizou Sean Soriano no triângulo de mão aos 3min59s do R2