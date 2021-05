Share it

O amplo conhecimento do domínio das costas, bem como o estudo de suas defesas, é um dos pilares do Jiu-Jitsu. Com isto em mente, o faixa-preta Sérgio Ribeiro, nosso GMI e professor do Centro de Treinamentos SR, separou uma técnica para ampliar o seu conhecimento e escapar desta perigosa posição.

Repare na dica do queixo colado, na pegada na perna e no movimento astuto ao escorregar o quadril e cair na meia-guarda. Curtiu? Comente conosco e bons estudos!

