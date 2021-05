Share it

Campeão mundial de Jiu-Jitsu e professor da Gracie Barra Aurora, nosso GMI Jefferson Moura preparou mais uma aula para os ávidos leitores GRACIEMAG. Nos tatames da GB Fort Collins, o faixa-preta ensina uma raspagem da meia para passar a guarda e alcançar a posição de cem-quilos, garantindo cinco pontos nos maiores campeonatos.

Na técnica, Jefferson domina o calcanhar de apoio de seu adversário e o utiliza para realizar uma alavanca e sair na guarda já aberta do oponente. A partir daí, o avanço para o cem-quilos é feito com uma esparramada em uma das pernas do rival.

Confira o vídeo abaixo e acrescente mais uma raspagem ao seu arsenal. Oss!

