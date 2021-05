BJJBet: Mica Galvão e Felipe Porto protagonizam terceiro episódio da “Nova Era”

Share it

Série documental que mostra os bastidores da primeira edição do evento, o “BJJBet: A Nova Era”, com novos episódios todo domingo no canal do Youtube da organização, retorna com seu terceiro capítulo.

Depois de Gabi Pessanha x Yara Soares e Meyram Maquiné x Fabrício Takaka, o novo episódio foca nos atletas Mica Galvão e Felipe Porto.

O vídeo mostra a trajetória de ambos os atletas, as expectativas para o evento e os melhores momentos do confronto que abriu a edição de estreia do BJJBet. Confira abaixo o novo episódio da série “BJJBet: A Nova Era” e fique ligado nos próximos episódios!