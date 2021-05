BJJBet faz ‘peneira’ para evento principal na Copa Kings; saiba como participar

Share it

Com seu próximo evento em fase final de ajustes, com previsão para o segundo semestre de 2021, o BJJBet começa mais uma vez a movimentar o mundo do Jiu-Jitsu. Para revelar mais nomes de destaque no esporte e dar oportunidades fora do eixo de atletas famosos, a organização formou uma parceria com a Copa Kings, para escolher no tatame mais um integrante do card.

A novidade fica para a próxima grande atração do BJJBet, um GP Sem Kimono até 88kg entre faixas-pretas. Seis das oito vagas já foram preenchidas, e um dos participantes do eletrizante GP terá que vencer o torneio organizado pela Copa Kings, marcada para o dia 4 de julho, em Americana-SP. O torneio, até 88kg, será definido por análise de currículo, feita pelos organizadores do BJJBet e da Copa Kings.

“Vamos buscar parcerias no Brasil para selecionar atletas para o próximo card e eventos futuros”, disse William Carmona Maya, um dos sócios do BJJBet, em conversa com GRACIEMAG. “A intenção é revelar novos nomes para o nosso público. Nem todo campeão tem a oportunidade de viajar e competir nos grandes polos, para assim ser descoberto. Vamos sair em busca dessas joias do Jiu-Jitsu.”

A Copa Kings fará a primeira triagem dos currículos, que devem ser enviados para o e-mail copakingsgp@gmail.com . Não perca tempo, envie já seu resumo e boa sorte!