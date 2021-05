Vídeo: As melhores finalizações de Charles do Bronx rumo ao UFC 262

Share it

Recordista de finalizações no UFC, com 14 vitórias usando o Jiu-Jitsu, Charles do Bronx terá sua chance de conquistar o cinturão dos leves no Ultimate. Neste sábado, dia 15 de maio, o brasileiro disputa o título com o americano Michael Chandler na luta principal da noite na cidade de Houston, no estado norte-americano do Texas.

Invicto desde 2018, Charles do Bronx (30v,8d) chega ao octógono em uma de suas melhores fases no MMA. O brasileiro vem de oito vitórias consecutivas, dentre elas um disputado combate com Tony Ferguson no fim do ano passado.

Após carreira bem sucedida no Bellator, Michael Chandler (22v,5d) chega a sua segunda atuação no UFC. Na sua estréia pela organização, em janeiro deste ano, o americano levou a melhor sobre Dan Hooker com um nocaute técnico no primeiro round.

Para esquentar a tempo do confronto de sábado, confira abaixo todas as finalizações de Charles do Bronx no octógono mais famoso do mundo e o card completo do UFC 262, que conta ainda com Ronaldo Jacaré, Edson Barboza e outras feras brasucas. Confira!

UFC 262

Houston, Texas

15 de maio de 2021

Charles do Bronx x Michael Chandler

Tony Ferguson x Beneil Dariush

Matt Schnell x Rogério Bontorin

Katlyn Chookagian x Viviane Araújo

Shane Burgos x Edson Barboza

CARD PRELIMINAR

Ronaldo Jacaré x André Sergipano

Lando Vannata x Mike Grundy

Jordan Wright x Jamie Pickett

Andrea Lee x Antonina Shevchenko

Gina Mazany x Priscila Pedrita

Kevin Aguilar x Tucker Lutz

Sean Soriano x Christos Giagos