Marcus Buchecha e a “Parábola do Leão”

Além da técnica e do treinamento físico, o preparo psicológico é essencial para um bom desempenho nos tatames. Com isso em mente, Marcus Buchecha revelou em suas redes sociais o discurso motivacional que gosta de ouvir momentos antes de iniciar seus combates: A Parábola do Leão.

Trata-se de um trecho do filme “O chacal não perdoa” em que o ator Cristopher Walken fala sobre um leão que, devido ao calor, descansa e ignora os incômodos e os avanços cada vez mais ousados de outros animais em seu território. Por fim, o leão se levanta e devora a todos, de forma a comprovar sua dominância.

Confira o trecho abaixo e comente se você, focado leitor, tem algum ritual para entrar em seus combates com a mentalidade certa. Oss!