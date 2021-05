Vídeo: As dicas de Kyra Gracie para uma alimentação saudável e eficaz no Jiu-Jitsu

Share it

Não bastam os treinos exaustivos e o estudo das técnicas. Para brilhar no Jiu-Jitsu, a alimentação regrada é uma das chaves para o sucesso. Campeã mundial e do ADCC, nossa GMI Kyra Gracie, da Gracie Kore, sabe bem disso.

Mesmo afastada dos campeonatos, focada na sua academia na Barra da Tijuca e na família, Kyra segue com sua rotina alimentar de atleta, mas com algumas diferenças. Com mais treinos e preparação mais puxada outrora, ela tinha que se alimentar com maior volume para manter a máquina funcionando. Hoje, ainda ativa mas com menos intensidade, a fera tem o seu macete.

Confira as dicas de Kyra no vídeo abaixo e confira também os conselhos e histórias da faixa-preta com o bisavô, Helio Gracie, outro adepto da alimentação saudável.

