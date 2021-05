Eduardo Carriello (GB Oval) ensina dois ataques da montada

Share it

Professor da nossa GMI Gracie Barra Oval, em Londres, Eduardo Carriello traz na aula de hoje, para os leitores atentos de GRACIEMAG, duas opções para atacar após conquistar a montada.

Além das opções clássicas de estrangulamento e chave de braço, Eduardo gosta de outra opção ao atacar no braço. Com a gola dominada, Eduardo contorna o braço do oponente para isolar o mesmo, usando o joelho. As opções de mão-de-vaca e kimura aparecem facilmente, mas caso o oponente tente sair da montada, capotando para o lado, Eduardo escorrega sua base e passa a perna, saindo na omoplata.

Para entender a posição e adicionar mais este ataque de montada no seu jogo, clique no vídeo abaixo e confira a posição do faixa-preta Eduardo Carriello. Oss!