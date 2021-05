The New Star: Reality show do Jiu-Jitsu define finalistas para o BJJ Stars

Share it

Com uma proposta arrojada e inovadora, o BJJ Stars, capitaneado por Fepa Lopes e seus sócios, organizou o primeiro reality show da história do Jiu-Jitsu, o The New Star.

Com 16 atletas de faixa-preta, oito homens e oito mulheres, a casa do The New Star fez a mistura perfeita de Jiu-Jitsu, desafios físicos, entretenimento e socialização entre os competidores, de diferentes academias e cidades do Brasil. Os competidores foram divididos em dois times mistos: Vermelho e Cinza.

Além dos atletas que entraram no jogo em busca da vaga na próxima edição do BJJ Stars, oito treinadores consagrados do Jiu-Jitsu ditaram o ritmo na casa e estarão no card principal.

“Demos uma lição de que o Jiu-Jitsu não precisa de rivalidade fora do tatame”, avaliou Fepa após o término do programa. “Mostramos um novo momento do Jiu-Jitsu mundial, com 16 atletas convivendo na mesma casa por 30 dias, com nenhuma confusão, com união o tempo inteiro. E na hora de se enfrentar a chave virava com sangue nos olhos. É assim que tem que ser. Chegamos a um novo patamar, caminhando para o profissionalismo no esporte.”

Após um mês de interação e desafios e conferes classificatórios, que foram definidos pelo público no site do BJJ Stars respeitando as regras do jogo com imunidade e afins, ficaram definidas as semifinais realizadas na casa, que posteriormente afunilaram para os finalistas: Natan Chueng x Lucas Gualberto, e Izadora Cristina x Ingridd Alves. Além das finais, os treinadores do evento também estarão em ação no card, agendado para o dia 26 de junho. São eles:

Felipe Preguiça x Patrick Gáudio

Mahamed Aly x João Gabriel Rocha

Michael Langhi x Claudio Caloquinha

Monique Elias x a definir

Bia Basílio x a definir

Outras lutas ainda serão anunciadas para completar o card nas próximas semanas. Confira nas linhas abaixo os resultados das lutas no The New Stars, o card parcial do BJJ Stars 6, e para ver o conteúdo completo da super produção do The New Star, acesse o canal do Youtube da organização, clicando aqui!

THE NEW STARS

Resultados:

* 1° Paredão

– Lucas Gualberto finalizou Lucas Bernardes no estrangulamento pelas costas (kimono)

– Leonardo Lara venceu Marcos Martins “Petcho” por 2 a 0 nos pontos (sem kimono)

– Thamara Ferreira finalizou Renata Marinho no leglock (sem kimono)

* 2º Paredão

– Ingridd Alves finalizou Rebecca Albuquerque no triângulo (kimono)

– Gabriel Costa finalizou Lucas Barros no estrangulamento pelas costas (kimono)

– Izadora Cristina venceu Sabatha Laís por 11 a 2 nos pontos (kimono)

* 3° Paredão

– Victória Ulrich finalizou Jenifer Oliveira no kata-gatame (kimono)

– Natan Chueng finalizou Axel Roger no estrangulamento pelas costas (kimono)

* Semi-finais

– Izadora Cristina venceu Thamara Ferreira por 7 a 4 nos pontos (kimono)

– Ingridd Alves venceu Victória Ulrich por 5 a 0 nos pontos (kimono)

– Natan Chueng venceu Gabriel Costa por 2 a 0 nos pontos (kimono)

– Lucas Gualberto venceu Leonardo Lara por 6 a 3 nas vantagens após 2 a 2 nos pontos (kimono)

BJJ STARS 6

26 de junho de 2021

Izadora Cristina x Ingridd Alves

Natan Chueng x Lucas Gualberto