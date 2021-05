BJJBet: Meyram Maquiné e Fabrício Takaka no segundo episódio da série “Nova Era”

Share it

Na intenção de mostrar os bastidores e detalhes da sua edição de estreia, o BJJBet gravou uma série documental para retratar a nova era do Jiu-Jitsu competitivo. Os episódios vão ao ar todo domingo, as 17h, no canal do Youtube da organização.

Depois de estrear com Gabi Pessanha x Yara Soares, o BJJBet trouxe a público seu segundo episódio, com Meyram Maquiné e Fabricio Takaka. Após revelações pessoais de cada atleta nas entrevistas e previsões para o combate, a produção mostra os melhores momentos da luta que sacudiu o evento.

Confira no vídeo abaixo o segundo episódio da série “BJJBet: A Nova Era” e fique ligado para aquecer rumo à próxima edição do BJJBet!