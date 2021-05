Jean Feijó ensina drill da guarda laçada no Jiu-Jitsu

Share it

Em sua base na cidade de Blumenau, no estado de Santa Catarina, nosso GMI Jean Feijó abriu as portas de seu centro de treinamento e compartilhou uma de suas aulas com os leitores GRACIEMAG.

No vídeo, Jean mostra um exercício técnico para conter a passagem de guarda toureando, negando o direcionamento do passador. Para isso, Jean abre as pernas evitando a chegada na lateral, criando espaço para encaixar o laço.

Para entender melhor, confira a posição abaixo, repita com capricho e coloque mais uma entrada de ataque no seu jogo. Oss!

* Entre para o time GMI! *