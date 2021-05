Luiz Dias e o Jiu-Jitsu como ferramenta para formar campeões na vida

Share it

Mais do que uma simples arte marcial ou esporte, o Jiu-Jitsu carrega consigo uma filosofia que guia seus praticantes a uma vida regrada e sem excessos. Como instrutor e líder da GAS Jiu-Jitsu, nosso GMI Luiz Dias compreende bem a doutrina carregada pela arte suave e busca utilizá-la para formar campeões dentro e fora dos tatames.

Luiz teve seu primeiro contato com o Jiu-Jitsu muito jovem e, por conta disso, não poderia compreender a influência que a arte dos Gracie teria sobre sua vida a partir dali. Apesar de não gostar de competir, Luiz atuava em disputas locais e se sentia cada vez mais emocionado ao conquistar uma nova faixa. Esse sentimento chegou ao seu ápice na faixa-preta.

“Peguei minha faixa-preta das mãos do grande mestre Leoni Nascimento”, contou Luiz. “Lembro que fiquei em casa depois da graduação, de kimono e faixa, me olhando no espelho e tentando acreditar que aquele momento havia finalmente chegado. É um dos maiores orgulhos da minha vida.”

Com a faixa-preta, uma nova fase se iniciou na carreira de Luiz e o professor passou a guiar as gerações seguintes às doutrinas do Jiu-Jitsu. Ao longo de sua trajetória como instrutor, passou a valorizar o aprendizado obtido nas competições que participou, sempre incentivando seus alunos a treinar cada vez mais duro. Hoje, com anos de experiência e à frente de uma equipe bem sucedida, o mestre conta que achou seu objetivo na arte suave.

“O Jiu-Jitsu para mim é um estilo de vida e eu não vivo sem ele. Independentemente das competições, meu foco hoje é ter a equipe unida, com treinos duros e respeitando o ritmo de cada aluno. Já tenho campeões na faixa-preta, mas o meu verdadeiro objetivo no Jiu-Jitsu é formar campeões na vida.”