Roger Gracie e a arte de aproveitar as oportunidades no Jiu-Jitsu

Share it

Atleta da nossa parceira Braus Fight, o incontestável Roger Gracie é um dos maiores nomes que o Jiu-Jitsu tem a oferecer. Esse sucesso se deve não só ao inegável talento do faixa-preta, mas sim a sua capacidade de se manter tranquilo e observador durante seus combates.

Na postagem abaixo, Roger mostra a importância de saber identificar e aproveitar as oportunidades que se apresentam em meio ao confronto. O vídeo começa com o Gracie em sua tentativa de estourar a pegada que defende o braço de seu oponente. Em busca de equilíbrio para se defender, o incauto adversário estica a perna esquerda e dá a brecha que Rojão precisava para rapidamente encerrar o duelo. Confira, estude e entenda a importância de assimilar os movimentos do Jiu-Jitsu em tempo real. Oss!

* Entre para o time GMI! *