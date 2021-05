Nika Schwinden e a evolução do Jiu-Jitsu feminino

Share it

Professora da GB Curitiba, nossa GMI Nika Schwinden se recorda de ser a única mulher em suas primeiras aulas de Jiu-Jitsu. Ainda com a faixa-roxa, ela buscou mudar esse cenário e, com a ajuda de seu professor, formou sua primeira turma completamente feminina, fato que gerou críticas e ceticismo em meio a seus colegas. A intenção, claro, era mudar o cenário do esporte para melhor, mesmo sob chumbo grosso.

Anos depois, Nika conversa com GRACIEMAG sobre as dificuldades que encarou durante sua primeira experiência com o ensino, além de analisar o aumento no número de mulheres praticantes e como a inclusão deste nicho impactou o cenário da arte suave. Confira o papo no vídeo abaixo!

