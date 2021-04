Cara de Sapato finaliza com o Jiu-Jitsu em estreia no PFL MMA; confira os resultados

Share it

Na noite dessa quinta-feira, dia 29 de abril, a Professional Fighters League (PFL) teve sua segunda edição de 2021. O card, realizado em Atlantic City, no estado norte-americano de Nova Jersey, trouxe mais uma etapa para o plano da organização, com grandes nomes do MMA disputando uma bolada de um milhão de dólares, reservada aos campeões de cada categoria no fim da temporada.

O destaque da noite ficou para o campeão de Jiu-Jitsu e hoje atleta de MMA Antônio Carlos Jr, o Cara de Sapato, que estreou com vitória no evento. Em ação na categoria dos meio-pesados, o brasileiro iniciou o combate na trocação, mas optou por quedar o adversário Tom Lawlor, que prontamente tentou escapar do chão. Para evitar o combate em pé, Cara de Sapato não perdeu tempo, encaixou a guilhotina em seu arisco oponente e garantiu a vitória.

Outro destaque vai para o também brasuca Cezar Mutante, que precisou de apenas 37 segundos para nocautear Nick Roehrick, colocando-o na liderança da classificação dos meio-pesados. Por fim, João Zeferino, o “Samurai Brasileiro”, fez uma luta equilibrada e derrotou o também veterano do UFC Gleison Tibau na decisão unânime dos jurados. Confira abaixo os melhores momentos do card e os resultados completos!

PFL 2

Atlantic City, Nova Jersey

29 de abril de 2021

Rory MacDonald finalizou Curtis Millender no estrangulamento pelas costas aos 3min38s do R1

Ray Cooper III finalizou Jason Ponet no kata-gatame a 1min23s do R1

João Zeferino venceu Gleison Tibau na decisão unânime dos jurados

Emiliano Sordi venceu Chris Camozzi na decisão unânime dos jurados

CARD PRELIMINAR

Antônio Cara de Sapato finalizou Tom Lawlor na guilhotina aos 4min43s do R1

Cezar Mutante nocauteou Nick Roehrick aos 37s do R1

Sadibou Sy x Nikolay Aleksakhin foi declarada “No Contest”

Marthin Hamlet Nielsen finalizou Dan Spohn no kata-gatame aos 52s do R2