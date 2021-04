TBT: Rafael Mendes e seu momento mágico no Mundial de Jiu-Jitsu

Share it

Foi assim, com esta engenhosa mão-de-vaca a partir dos ajustes de um crucifixo, que o craque Rafael Mendes finalizou Mario Reis, a 4min28s da semifinal da categoria pena do Mundial 2015. Fica a lição para você, estudioso leitor da GRACIEMAG: não subestime as articulações dos punhos, elas podem render golpes eficientes, belíssimos e oportunos.

Quando perguntamos a Rafa como ele chega a posições tão interessantes durante combates tensos e de alto nível técnico, o professor da AOJ respondeu:

“A parte técnica com certeza é importante, mas a grande responsável por isso é a parte mental. Quando você aprende a controlar a sua mente e as suas emoções, dominando seu medo, você passa a se sentir confortável nas situações desconfortáveis de uma grande competição. Assim, você é capaz de usar todo o seu potencial nas batalhas. A sua mente fica em paz, calma, para tomar a decisão correta no momento perfeito. Isso fará você atingir o que eu chamo de “momento mágico”, quando a preparação se encontra com a oportunidade; e é através dessa habilidade, nesse momento, que os campeões são criados.”