Vídeo: Usman, Namajunas e Shevchenko nocauteiam por cinturões do UFC 261

Share it

Na noite do último sábado, dia 24 de abril, o UFC 261 trouxe três disputas de cinturão em seu card principal. Aberto ao público pela primeira vez desde o início da pandemia, o evento foi finalizado com os nocautes de Kamaru Usman, Rose Namajunas e Valentina Shevchenko.

Na luta principal da noite, Kamaru Usman soltou um potente soco de direita em Jorge Masvidal e defendeu o título dos meio-médios. Na co-principal, a desafiante Rose Namajunas reconquistou a cinta dos palhas ao desferir um chute que prontamente derrubou Weili Zhang. Por fim, Valentina Shevchenko levou a luta ao chão e golpeou Jéssica Bate-Estaca por cima no crucifixo, para conseguir o nocaute técnico e reter o cinturão dos moscas.

Outro destaque vai para a brasileira Ariane Sorriso que, em sua segunda atuação pelo Ultimate, abriu o card preliminar e usou seu domínio por cima para conseguir um nocaute técnico sobre a adversária Na Liang.

Confira os melhores momentos e resultados completos do UFC 261 abaixo!

UFC 261

Jacksonville, Flórida

24 de abril de 2021

Kamaru Usman nocauteou Jorge Masvidal a 1min02s do R2

Rose Namajunas nocauteou Weili Zhang a 1min18s do R1

Valentina Shevchenko venceu Jéssica Bate-Estaca no nocaute técnico aos 3m19s do R2

Uriah Hall venceu Chris Weidman no nocaute técnico aos 17s do R1

Anthony Smith venceu Jimmy Crute no nocaute técnico aos 5min do R1

CARD PRELIMINAR

Randy Brown finalizou Alex Cowboy no mata-leão aos 2min50s do R1

Dwight Grant venceu Stefan Sekulic na decisão dividida dos jurados

Brendan Allen finalizou Karl Roberson na chave de tornozelo aos 4min55s do R1

Pat Sabatini venceu Tristan Connelly na decisão unânime dos jurados

Danaa Batgerel venceu Kevin Natividad no nocaute técnico aos 50s do R1

Rodrigo Vargas venceu Rongzhu na decisão unânime dos jurados

Jeff Molina venceu Aori Qileng na decisão unânime dos jurados

Ariane Sorriso venceu Na Liang no nocaute técnico a 1min28s do R2