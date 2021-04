Fernanda Mazzelli e Henrique Ceconi faturam ouro duplo no Sul-Americano Sem Kimono

Share it

Seguindo com sua política de retomada dos campeonatos no Brasil, a CBJJ realizou nesse final de semana, dias 24 e 25 de abril, o Sul-Americano de Jiu-Jitsu Sem Kimono, na Arena da Juventude, em Deodoro.

Com lutas entre adultos e masters, da azul à preta, tivemos um campeonato completo e enxuto, seguindo as recomendações sanitárias de prevenção ao Covid-19. Entre os destaques, tivemos as vitórias duplas de Henrique “Ceconi” Cardoso (Ceconi KMKZ) e Fernada Mazzelli (Striker JJ).

No masculino, Henrique Ceconi levou a melhor no sábado. Primeiro, Henrique faturou o ouro no peso pesado, ao superar Vitor Bomfim (GFTeam) na final da categoria. Depois no absoluto, após passar por nomes de peso como Rafael Paganinni e Marcelo Gomide, Henrique encontrou o campeão superpesado Guilherme Lambertucci (Gracie Barra) na final do aberto. Henrique pegou as costas e venceu por 4 a 2 nos pontos.

Já no feminino, Fernanda Mazzelli foi a grande vencedora. Campeã mundial sem kimono em 2012, Mazzelli voltou de longo hiato sem competir para morder o ouro duplo no Rio. Na divisão superpesado, Mazzelli venceu Karlona Hipolito (Top Brother) após escapar de um ataque na chave ce calcanhar. Já no absoluto, ela ficou frente a frente com a campeão do leve Natalia Zumba (Alliance), e venceu para garantir o título em dobro.

Confira os resultados abaixo!

ADULTO / MASCULINO / PRETA / GALO

1

Pablo da Silva Amaro

GF Team

2

Diego Barbosa Santos

Alliance

ADULTO / MASCULINO / PRETA / PLUMA

1

Cleber de Sousa Fernandes

Atos Jiu-Jitsu

2

Welerson Gonçalves da Silva

Nova União

3

Felipe Nacib Minasian Santos

Alliance

3

Fernando Fávari Aparecido

Feu BJJ Malibu

ADULTO / MASCULINO / PRETA / PENA

1

Ruan Tiago Alvarenga

Alliance International

2

Yago dos Santos Rodrigues

CT MR

3

Anilton César Gonçalves de Souza

Ares BJJ

3

Iago da Silva dos Santos

GF Team

ADULTO / MASCULINO / PRETA / LEVE

1

Jonata Gomes Ramos

CheckMat

2

Rani Ahmad Yahya

Rani Yahya BJJ

3

Rodrigo Francioni Dias

Fight Sports

3

Samuel Silveira Rocha

Pantera Negra

ADULTO / MASCULINO / PRETA / MÉDIO

1

Ygor dos Santos Rodrigues

CT MR

2

Lucas Jose Alves de Oliveira

Alliance

3

Diogo Felipe dos Santos Oliveira

TAM – Team Alpha Male

3

Douglas Luiz Pinho Saraiva

Pirâmide Grappling Association

ADULTO / MASCULINO / PRETA / MEIO-PESADO

1

Luan de Carvalho Alves

Nova União

2

Romualdo Lucas de Andrade

Gracie Barra

3

Gabriel Alves de Lima

Charlie Brown Team

3

Marco Aurellio de Queiroz

Pirâmide Grappling Association

ADULTO / MASCULINO / PRETA / PESADO

1

José Henrique Cardoso

Ceconi KMKZ

2

Victor Del Corso Bomfim

GF Team

3

Gustavo Mascarenhas Borges

GF Team

3

José Neto

GF Team California

ADULTO / MASCULINO / PRETA / SUPER PESADO

1

Guilherme Wander Lambertucci de Andrade

Gracie Barra

2

Rafael de Almeida Moreira Dutra

Barbosa Jiu-Jitsu

3

Anderson Lourenço dos Santos

Feu BJJ Malibu

3

Hygor Brito da Silva

Cicero Costha Europe

ADULTO / MASCULINO / PRETA / PESADÍSSIMO

1

Davi Cabral de Souza

GF Team

2

Pedro Paulo Campi Agrizzi

Striker JJ

3

Antonio de Padua Assef Nunes Nascimento

GF Team

3

Eduardo Henrique Norbim Junior

Striker JJ

ADULTO / MASCULINO / PRETA / OPEN CLASS

1

José Henrique Cardoso

Ceconi KMKZ

2

Guilherme Wander Lambertucci de Andrade

Gracie Barra

3

Anderson Lourenço dos Santos

Feu BJJ Malibu

3

Antonio de Padua Assef Nunes Nascimento

GF Team

ADULTO / FEMININO / PRETA / PENA

1

Gabriela Meireles Fechter

CheckMat

2

Andreza Costa Morais de Sousa

Ares BJJ

ADULTO / FEMININO / PRETA / LEVE

1

Natália Zumba de Souza

Alliance

2

Izabel Vieira Seki

CheckMat

ADULTO / FEMININO / PRETA / PESADO

1

Graciele Del Fava de Carvalho

Guigo JJ

ADULTO / FEMININO / PRETA / SUPER PESADO

1

Fernanda Mazzelli Almeida Maio

Striker JJ

2

Karla Hipolito de Albuquerque

Top Brother

ADULTO / FEMININO / PRETA / OPEN CLASS

1

Fernanda Mazzelli Almeida Maio

Striker JJ

2

Natália Zumba de Souza

Alliance

3

Gabriela Meireles Fechter

CheckMat

3

Graciele Del Fava de Carvalho

Guigo JJ