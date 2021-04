Jessica Bate-Estaca disputa cinturão no UFC deste sábado

Share it

Na noite deste sábado, dia 24 de abril, Jessica “Bate-Estaca” Andrade encara um momento marcante em sua trajetória no MMA. A brasileira, que busca o segundo cinturão de sua carreira, vai encarar a atual campeã dos moscas Valentina Shevchenko, no card principal do UFC 261. O evento ocorre na VyStar Veterans Memorial Arena em Jacksonville, Flórida e será transmitido no Canal Combate a partir das 19 horas.

Depois de passagens pelas divisões peso-galo e peso-palha, está última onde se tornou campeã, Jessica (21v8d) optou por iniciar uma nova fase em sua carreira no ano passado. Já na sua estreia no peso-mosca, conquistou um nocaute impressionante sobre a líder do ranking Katlyn Chookagian, se credenciando para enfrentar a campeã.

Já Valentina Shevchenko (20v3d) não tem intenções de facilitar para a brasileira. A quirguistanesa chega ao octógono com seis vitórias e mantém domínio da categoria desde a sua criação, em 2018. Em sua última aparição, em novembro, Valentina frustrou a brasileira Jennifer Maia em decisão unânime dos jurados.

O UFC 261 marca a volta do UFC a uma arena com público máximo. O card reunirá três disputas de cinturão. Além de Bate-Estaca e Shevchenko, a noite também conta com um duelo entre a campeã dos palhas Zhang Weili e Rose Namajunas. A luta principal marca o reencontro do campeão dos meio-médios Kamaru Usman e Jorge Masvidal, que se enfrentaram em junho do ano passado com vitória do nigeriano.

Confira o card completo do evento abaixo:

UFC 261

Jacksonville, Flórida

24 de abril de 2021

Kamaru Usman x Jorge Masvidal

Zhang Weili x Rose Namajunas

Valentina Shevchenko x Jessica Andrade

Uriah Hall x Chris Weidman

Anthony Smith x Jimmy Crute

CARD PRELIMINAR

Alex Oliveira x Randy Brown

Dwight Grant x Stefan Sekulic

Karl Roberson x Brendan Allen

Patrick Sabatini x Tristan Connelly

Danaa Batgerel x Kevin Natividad

Kazula Vargas x Rongzhu

Aoriqileng x Jeffrey Molina

Na Liang x Ariane Carnelossi