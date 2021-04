Share it

Nos tatames da Aurum Jiu-Jitsu, nosso GMI Fabiano Papel preparou mais uma importante aula para seu canal do Youtube. Desta vez, o foco do faixa-preta é na raspagem da meia-guarda.

No vídeo, Fabiano dá uma detalhada explicação sobre o posicionamento na meia-guarda, mostra as formas de entrada na posição e explora as possibilidades ofensivas e defensivas da técnica para aplicar a raspagem com segurança.

Confira a aula no vídeo abaixo!

