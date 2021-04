Vídeo: Carlos Cobrinha e seus macetes da guarda-laçada no Jiu-Jitsu

Share it

Nosso representante na Europa, mais precisamente em Portugal, o repórter e faixa-preta de Jiu-Jitsu Carlos Eduardo Ozório, o Cobrinha, tem no currículo anos de experiência como competidor e professor. Desta vez, a fera abriu a caixa de ferramentas para GRACIEMAG com seus detalhes de ação na guarda-laçada. Confira a aula completa nas linhas abaixo, com as explicações e vídeos mostrando na prática os macetes.

“O primeiro passo para ter uma boa guarda-laço é conquistar a pegada ideal”, explicou Cobrinha. “Caso isso não ocorra, haverá um desgaste muito grande nas pegadas na tentativa de controlar o oponente. Fatalmente você vai perder essa briga com o passador e sua laço será desmantelada. A forma propícia de segurar nas mangas e o posicionamento correto do seu braço na hora da pegada vão garantir segurança, uma ‘grampeada’ mais forte e menos desgaste.”

“A guarda laço conta com algumas raspagens clássicas, além de ser muito eficaz nas variações para a chave omoplata. É um jogo eficiente e ao mesmo tempo seguro. Saber jogar no contrapeso do adversário é um facilitador para ter sucesso na posição. Quando induzimos o adversário a fazer um movimento para que caia numa armadilha.”

“Quando evoluímos um pouco na posição, conseguimos visualizar a guarda-laçada aliada a outras guardas. Laço e De la Riva, por exemplo, proporcionam muitas possibilidades de desequilibro juntas e trabalho extra para os passadores.”