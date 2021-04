15 segundos: GMI Ricardo Evangelista e sua estreia com vitória no MMA

Share it

Com uma carreira de sucesso no Jiu-Jitsu, como atleta e professor, nosso GMI Ricardo Evangelista partiu em busca de novos desafios, e o MMA foi o caminho seguido. Depois de meses de treino intenso, Ricardo finalmente fez sua estreia nos cages, no último sábado, dia 17 de abril, no Fury Fighting 45, em Houston, no Texas.

Para vencer, o brasileiro precisou de apenas 15 segundos contra o veterano John Clay. John evitou os golpes de Ricardo e tentou derrubar com um ataque nas pernas, mas Evangelista defendeu, caiu por cima e golpeou forte para forçar a interrupção do árbitro, garantindo sua estreia vitoriosa de luvinhas.

Confira o combate no vídeo abaixo!

