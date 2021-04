Share it

De olho na evolução do Jiu-Jitsu competitivo, que passou a liberar chaves de calcanhar nas faixas preta e marrom adulto, o mestre Amaury Bitetti, com o auxílio do craque Rodrigo Artilheiro, gravou um vídeo exclusivo, ensinando o Sacilock.

A curiosa chave de pé do saci, esmiuçada por Artilheiro, faz parte de um vídeo no qual Amaury ensina uma defesa pra chave de calcanhar. Confira o material no vídeo abaixo e expanda seus horizontes no Jiu-Jitsu. Oss!