Reveja o armlock vencedor de Mackenzie Dern no UFC Vegas

Realizado no último final de semana, o UFC Vegas 23 teve em seu card principal a americana de raíz brasileira Mackenzie Dern, em mais uma atuação de gala nos cages usando o Jiu-Jitsu.

Para dar cabo de Nina Nunes (nome de casada de Nina Ansaroff, esposa da brasileira Amanda Nunes), Mackenzie fez o clássico que funciona: derrubou, estabilizou, ajustou o ataque no braço e esticou pela vitória.

Confira abaixo, aos 4min12s do vídeo, como Mack garantiu sua quarta vitória consecutiva, com mais um braço pra coleção. Oss!

UFC Vegas 23

Las Vegas, Nevada

10 de abril de 2021

Marvin Vettori venceu Kevin Holland na decisão unânime dos jurados

Arnold Allen venceu Sodiq Yusuff na decisão unânime dos jurados

Julian Marquez finalizou Sam Alvey no estragulamento pelas costas aos 2min07s do R2

Mackenzie Dern finalizou Nina Nunes no armlock aos 4min48s do R1

Daniel Rodriguez venceu Mike Perry na decisão unânime dos jurados

CARD PRELIMINAR:

Joe Solecki venceu Jim Miller na decisão unânime dos jurados

Mateusz Gamrot nocauteou Scott Holtzman a 1min22s do R2

John Makdessi venceu Ignacio Bahamondes na decisão dividida dos jurados

Jarjis Danho nocauteou Yorgan de Castro aos 3min02s do R1

Jack Shore venceu Hunter Azure na decisão dividida dos jurados

Luis Saldaña venceu Jordan Griffin na decisão unânime dos jurados

Da Un Jung venceu William Knight na decisão unânime dos jurados

Impa Kasanganay finalizou Sasha Palatnikov no estrangulamento pelas costas aos 26s do R2