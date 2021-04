Share it

Nosso GMI em São Paulo, o faixa-preta da Alliance Caio Nucci tem na manga alguns ataques eficientes, principalmente quando o adversário tenta se fechar na posição de quatro apoios.

No vídeo abaixo, Caio mostra algumas de suas opções para finalizar o oponente em quatro apoios. Veja com atenção, estude os detalhes e melhor seus ataques por cima com Caio Nucci. Oss!

