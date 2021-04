2 defesas da chave de calcanhar no Jiu-Jitsu com Marcelo Gomide

Share it

Campeão absoluto do último Rio Open Sem Kimono da IBJJF, o faixa-preta Marcelo Gomide, nosso GMI na Gracie Barra Mangabeiras, teve que superar não só a difícil chave do peso aberto, mas os perigos da recém-liberada chave de calcanhar.

Golpe que ataca diretamente os ligamentos do joelho, a chave de calcanhar pode ser uma arma de rápido ataque contra o oponente, mas para todo bom ataque existe uma defesa. Pensando nisso, nossa equipe escalou Gomide para mostrar seus detalhes para evitar o golpe, e o casca-grossa nos enviou em vídeo duas defesas para o famoso heel hook.

Confira os detalhes no vídeo abaixo, estude e treine sempre com a supervisão do seu professor. Oss!