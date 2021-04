Adriano Moraes quebra a banca e nocauteia Demetrious Johnson por cinturão do One

Share it

Na noite desta quarta-feira, dia 7 de abril, Adriano “Mikinho” Moraes defendeu o cinturão dos moscas contra Demetrious Johnson, ex-campeão da categoria no UFC. A luta foi encerrada no segundo round, quando o brasileiro encaixou uma joelhada no rosto de Johnson, garantiu sua maior vitória no MMA e rendeu ao americano o primeiro nocaute sofrido em sua carreira.

Luta principal da noite, o confronto entre Mikinho(19v,3d) e Johnson(30v,4d) esquentou Cingapura. No primeiro round, o brasileiro se manteve em constante movimento para anular os ataques de seu oponente. Ao levar o combate pro chão, Mikinho tentou uma chave de calcanhar e depois raspou Demetrious para ficar por cima e garantir a vitória no assalto.

Foi no segundo round que o brasileiro fez história. Após errar um chute em seu adversário, Mikinho conseguiu conectar dois golpes que levaram Johnson ao chão. Atordoado, Demetrious tentou frear o ímpeto do brasileiro, mas deixou o rosto desprotegido e acabou por levar uma dura joelhada que o apagou instantaneamente.

ONE on TNT I

Cingapura

7 de abril de 2021

Rodtang Jitmuangnon venceu Danial Williams na decisão unânime dos jurados

Adriano Mikinho nocauteou Demetrious Johnson aos 2min24s do R2

Iuri Lapicus venceu Eddie Alvarez por desclassificação no R1

Raimond Magomedaliev venceu Tyler McGuire na decisão unânime dos jurados

Enriko Kehl venceu Chingiz Allazov na decisão dividida dos jurados

Oumar “Reug Reug” Kane nocauteou Patrick Schmid a 1min48s do R1